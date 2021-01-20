Рыбак нашел на пляже рвоту кашалота на 9,7 миллиона тенге

Рыбак из тайской провинции Сонгкхла нашел на пляже кусок застывшей рвоты кашалота - крайне ценной субстанции. Он планирует выручить за нее не меньше 700 тысяч тайских батов (9,7 миллиона тенге по курсу Нацбанка РК), передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщает издание Daily Mail, 20-летний Чалермчай Махапан наткнулся на семикилограммовую белую глыбу вскоре после того, как 6 января пришвартовал свою лодку на пляже. В тот день он ловил кефаль, но погода изменилась, и ему пришлось вернуться из моря пораньше.

Сначала рыбак подумал, что обнаружил обычный камень, но пригляделся и решил забрать находку домой.

Я понятия не имел, что это за штука, пока не спросил у пожилых жителей деревни, которые рассказали мне об амбре. Чалермчай Махапан

Он отколол от глыбы кусочек и поджег, который начал плавиться и издавать характерный запах. Рыбак отправил образец амбры в лабораторию, где подтвердили его подлинность.

Теперь Махапан ждет покупателя, который заплатит ему не меньше 700 тысяч тайских батов. Он не торопится сбыть находку дешевле и надеется, что агент найдет для него клиента из-за границы, и тогда он получит еще больше денег.

Амбра - восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке составляет около 40 тысяч долларов (16,8 миллиона тенге по курсу Нацбанка РК) за килограмм.