В Алматы началось ЕНТ для учащихся выпускных классов

В Алматы 20 января началось ЕНТ для учащихся 11 классов, оно будет проходить по 30 января на базе пяти вузов города. При этом в пунктах проведения ЕНТ будет обеспечено соблюдение усиленных санитарно-эпидемиологических требований, передает zakon.kz.



По информации региональной службы коммуникаций, для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, а также для предупреждения дальнейшего распространения COVID-19, утвержден следующий план:

дежурство медицинского работника медпункта и бригады скорой медицинской помощи;

осуществление медицинским работником ежедневного предсменного фильтра всех работников пункта проведения ЕНТ и участников ЕНТ с проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела, исключается скопление людей, ожидание лиц в вестибюлях и коридорах;

при запуске будет сохранено расстояние между тестируемыми не менее 2 метров, будут установлены ограничительные ленты;

не допускаются в пункты проведения ЕНТ лица с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

в пунктах проведения ЕНТ будут установлены дезинфицирующие тоннели и коврики для обуви, санитайзеры;

при выходе будут установлены урны для использованных масок (все использованные маски будут утилизированы);

обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с обеспечением соблюдения режима проветривания;

обеспечение соответствующих условий для соблюдения личной гигиены работниками пункта проведения ЕНТ, участниками тестирования и иными лицами (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров);

не реже 2 раз в день будет проводиться влажная уборка всех аудиторий, в которых предполагается проведение ЕНТ, с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно прилагаемой к ним инструкции, осуществлять проветривание помещений каждые 1,5-2 часа.

Кроме того, в пунктах проведения ЕНТ будет обеспечено бесперебойное электроснабжение, а также дежурство для обеспечения общественного порядка, противопожарной безопасности.





Как отметили в РСК, в местах проведения ЕНТ для недопущения риска распространения инфекции не рекомендуется находиться лицам, не участвующим в ЕНТ, в том числе родителям.





Согласно изменениями и дополнениями в приказ Министерства образования РК «Об организации Единого национального тестирования» от 28 сентября 2020 года, ЕНТ проводится 4 раза (в январе, марте, июне и августе).

В связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции для исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществлялся в декабре 2020 года посредством on-line регистрации на сайте http://ent2020.testcenter.kz.