Казахстанцы стали есть еще больше мяса

В Казахстане за год сильно подорожало мясо. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает zakon.kz.

В третьем квартале 2020 года каждый казахстанец употребил в среднем 21,3 кг мяса и мясопродуктов — на 1 кг больше, чем во втором квартале 2020 года, и на 1,4 кг больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Потребление мяса и мясопродуктов в домохозяйствах в третьем квартале 2020 года выросло по всем видам, за исключением говядины - самого популярного у казахстанцев мяса. Каждый казахстанец отдавал предпочтение говядине (5,7 кг, −0,2 кг), мясному фаршу (2,4 кг, +0,2 кг) и баранине (1,9 кг, +0,2 кг).

Потребление мяса увеличилось во всех регионах Казахстана. Самые большие любители мяса и мясных продуктов проживают в Карагандинской области, где каждый житель в среднем употребил 26,8 кг, следом идут жители Акмолинской области (25,4 кг) и Алматы (25,2 кг).

Наибольший рост потребления мяса в третьем квартале 2020 наблюдается в Карагандинской области (+3,3 кг), Нур-Султане (+2,7 кг) и Жамбылской области (+2,3 кг).

С ростом потребления мяса в стране существенно выросли и цены. Так розничные цены увеличились на все виды мяса и мясопродуктов, за исключением куриных окорочков, чья стоимость уменьшилась за год на 5%, до 789 тенге за кг.

Больше всего за год подорожала баранина: сразу на 16,2%, до 1990,3 тенге за кг. Существенно выросла в цене и конина: на 11,9%, до 2271,8 тенге за кг. Популярная у казахстанцев говядина подорожала на 8%, до 1947,4 тенге за кг.