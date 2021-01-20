Казахстанец станцевал "Кара жорга" в проруби

Морж из Северного Казахстана покоряет социальные сети, сообщает zakon.kz.

Мужчина ест мороженое, пьет кумыс и танцует "Кара жорга". И все это, не выходя из ледяной проруби, да еще и в лютые морозы.

Как отмечает "Астана ТВ", таким образом Владимир Пекарский хочет не только призвать к здоровому образу жизни, но и показать другим национальные традиции.

Продвигаем патриотизм, то, что нужно служить, чтить нашу родину. Мне хочется, как гражданину своей республики, чтобы о нас все знали. Самое главное без фанатизма, подготовиться, чтобы с тобой была группа поддержки. Многие пишут, что да все мы идем с тобой завтра, заряжаются и это здорово, - отметил он.