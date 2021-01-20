Размер минимальной зарплаты раскритиковал депутат – ниже только у Нигерии и Узбекистана

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айбек Паяев заявил, что минимальная продуктовая корзина в Казахстане далека от реалий и ее следует пересмотреть, а заодно рассмотреть вопрос изменения размера минимальной заработной платы, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на начало 2021 года аналитики международной службы Picodi отмечают, что заработная плата в Казахстане одна из самых низких из 56 странах мира. Вопиющим фактом стало то, что Казахстан - единственная страна, где минимальная заработная плата снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ростом страховых взносов, после нас только Нигерия и Узбекистан. Авторы исследования также создали обычную продуктовую корзину и сравнили стоимость продукта с минимальной заработной платой. По сравнению с прошлым годом стоимость такой продуктовой корзины в Казахстане увеличилась на 14%, - сказал Паяев, озвучивая депутатский запрос к главе правительства.

Он добавил, что номинальная минимальная заработная плата в Казахстане не изменилась и составляет 42 500 тенге, но из-за повышения страховых взносов реальная заработная плата снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге.

При этом минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 27%, в Польше - на 9,8%, в Беларуси - на 6,7%, а в России - на 5,5%. Это не выдерживает никакой критики. Для исследования специалисты создали обычную продуктовую корзину и сравнили стоимость продукта с минимальной заработной платой. Продовольственная корзина состоит из следующих продуктов: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. В начале 2021 года стоимость такой продуктовой корзины для Казахстана составит 25 280 тенге, что на 13,87% больше, чем в прошлом году. В результате положение самых низкооплачиваемых граждан Казахстана ухудшилось. А чтобы обеспечить достойный уровень жизни для казахстанцев, минимальная заработная плата должна быть привязана не только к средней заработной плате, но и к реальной стоимости жизни с учетом возможности наличия неработающих членов семьи, - констатировал депутат.

В связи с этим мажилисмен обратился к премьер-министру страны с несколькими вопросами.

Ответьте на следующие вопросы: какие меры сегодня принимаются для повышения минимальной заработной платы в Казахстане? Планируется ли изменить методику расчета прожиточного минимума, отражающую фактическую стоимость продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в соответствии с мировыми стандартами? Планируется ли развитие социальных стандартов качества и уровня жизни в Казахстане в соответствии с международными стандартами и потребностями казахстанского общества? - заключил Паяев.

Оксана Скибан, Нур-Султан