Назначен новый директор алматинского метрополитена

Главой КГП "Метрополитен" города Алматы стал Сагындык Телибаев. Нового руководителя коллективу представил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, передает zakon.kz.

Первый замакима отметил, что глава города поставил ряд конкретных задач перед метрополитеном. Это улучшение качества пассажирского обслуживания, повышение уровня безопасности, увеличение пассажиропотока. Кроме того, он подчеркнул, что Телибаев является опытным управленцем, имеет большой стаж работы в области транспорта и поручил уделить отдельное внимание дальнейшему развитию метрополитена в целом.





Свою трудовую деятельность Сагындык Телибаев начал в метрополитене с должности горно-технического инспектора отдела капитального строительства АО "Алматыметроқұрылыс", был ведущим инженером по горно-капитальным работам отдела капитального строительства ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Дирекция строящегося метрополитена города Алматы", ведущим инженер по технической документации технического отдела КГП "Метрополитен" города Алматы.

На государственной службе начал со специалиста отдела дорожной инфраструктуры в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Пройдя все ступени, последние несколько лет работал руководителем Управления городской мобильности.