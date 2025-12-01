Алматинский метрополитен: свыше 200 млн пассажиров за 14 лет

Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"

Сегодня Алматинский метрополитен отмечает 14-летие со дня открытия. За эти годы метро стало одним из важнейших и самых надежных видов городского транспорта, обеспечивающих быстрые, безопасные и экологичные перевозки для жителей и гостей Алматы.

С момента запуска линии метрополитеном перевезено свыше 200 миллионов пассажиров, а ежедневно подземка обслуживает более 120 тысяч пассажиров. Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы" Бесперебойная работа метро обеспечивается усилиями более чем 1500 специалистов – машинистов, инженеров, диспетчеров, кассиров, дежурных по станциям, сотрудников службы безопасности и многих других профессионалов. Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы" Алматинский метрополитен продолжает активное развитие. В западном направлении реализуется масштабный проект расширения линии. В настоящее время близится к завершению строительство станции "Қалқаман", а также продолжается проектирование еще трех последующих станций вплоть до рынка "Барлық". Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы" Развитие метрополитена является важным шагом в улучшении транспортной системы города, повышении мобильности населения и создании комфортной городской среды. Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: