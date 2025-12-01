Алматинский метрополитен: свыше 200 млн пассажиров за 14 лет
С момента запуска линии метрополитеном перевезено свыше 200 миллионов пассажиров, а ежедневно подземка обслуживает более 120 тысяч пассажиров.
Фото: пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы"
Бесперебойная работа метро обеспечивается усилиями более чем 1500 специалистов – машинистов, инженеров, диспетчеров, кассиров, дежурных по станциям, сотрудников службы безопасности и многих других профессионалов.
Алматинский метрополитен продолжает активное развитие. В западном направлении реализуется масштабный проект расширения линии. В настоящее время близится к завершению строительство станции "Қалқаман", а также продолжается проектирование еще трех последующих станций вплоть до рынка "Барлық".
Развитие метрополитена является важным шагом в улучшении транспортной системы города, повышении мобильности населения и создании комфортной городской среды.
