"Новыми" правилами WhatsApp встревожены казахстанцы

Среди казахстанцев активно распространяется фейк о новых правилах в WhatsApp, сообщает zakon.kz.

В редакцию Stopfake.kz обратился пользователь с просьбой проверить рассылку о "новых" правилах.

В сообщении сказано, что отныне вся личная переписка и персональные данные могут быть доступны третьим лицам, а звонки записываться. Это не так, - отметили эксперты.

В конце прошлого года WhatsApp заявил об изменениях в обработке данных. Однако они не включали в себя передачу личной информации пользователей третьим лицам.

Мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать, – сказано в блоге.