Карантин для участников Олимпиады-2020: Винокуров предложил варианты

Генеральный менеджер казахстанской велокоманды "Астана", олимпийский чемпион Александр Винокуров считает, что вопрос с двухнедельным карантином для участников Олимпиады-2020 в велоспорте на шоссе нужно решать, возможно, за счет вакцинации. Такое мнение наш легендарный спортсмен озвучил в интервью для РИА Новости, передает zakon.kz.

Двухнедельный карантин в Японии перед Олимпийскими играми в 2021 году заставит велогонщиков выбирать между участием в Олимпиаде и "Тур де Франс", если решение не будет пересмотрено. "Тур де Франс" в 2021 году завершится в Париже 18 июля, а мужская групповая гонка на Играх в Токио стартует через шесть дней. Представитель олимпийского комитета Бельгии Йохан Беллеманс сообщил Sporza, что оргкомитет настаивает на двухнедельном карантине по прибытии в Японию. У "Астаны", в частности, на "Тур де Франс" и Олимпиаде намерен выступить победитель этапа "Большой петли"-2020 лидер сборной Казахстана Алексей Луценко.

Может быть и существует вид спорта, которому это подходит, но для велоспорта это не подходит точно. Заехать в олимпийскую деревню и сидеть там две недели - это не вариант. Нам нужно тренироваться. Нам нужно выезжать на трассу, мы не можем тренироваться в зале. Думаю, что этот вопрос разрешится. Возможно, благодаря вакцинации. Скажут, как я думаю, вакцинируйтесь и заезжайте, - сказал Винокуров по телефону РИА Новости.

Пока гонщики "Астаны" не вакцинировались.

У нас пока нет возможности вакцинироваться сейчас. Когда вакцина будет доступна для всех и тем более если будет требование обязательно вакцинироваться, например, для участия в "Тур де Франс" или Олимпиде, тут уж какой будет выбор... Думаю, к тому моменту уже будет больше информации по вакцинам тоже, - добавил он.

Прошлый год был сложным для нас всех, но мы все-таки стартанули сезон, проехали немало гонок, что важно для спонсоров и для гонщиков. В 2021-м, надеемся, все будет хорошо. Понятно, что будут снова протоколы по безопасности, но мы должны научиться жить в этой реальности. Мы к этому готовы. Те гонки, которые уже отменились, мы их ехать не собирались. Начинаем сезон на "Валенсиане", надеемся, что она состоится, - подчеркнул Винокуров.