Азербайджанские помидоры запретили в Казахстане 

Казахстан временно запретил ввоз азербайджанских томатов, сообщает zakon.kz.

С 16 января 2021 года Комитет госинспекции в АПК МСХ РК ввел временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджана.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV). В связи с этим Комитетом введена временная карантинная фитосанитарная мера, - сообщили в МСХ РК.

В соответствии с Международными стандартами ISPM №13 "Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии" в Азербайджанское Агентство направлены соответствующие нотификации.

Ограничительные меры введены с 16 января 2021 года с целью недопущения распространения данного вируса на территории Казахстана.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) может привести к потере урожая пасленовых на 30-70%.