Голословная чушь. Песков о "дворце Путина"

В Кремле назвали голословной чушью и компиляцией расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике, сообщает zakon.kz.

Команда Навального опубликовала материал, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей (более 500 млрд тенге).

Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя <...> какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать, — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он предположил, что "единственной новинкой" стало использование "монтажных историй".

Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, <...> которые <...> обошли весь мир. Это такая сухая констатация, — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в администрации президента "нет ни малейшего желания этим заинтересовываться".