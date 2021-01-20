Сбегавший из дома более 30 раз подросток найден на вокзале Сайран

12-летний подросток, сбежавший из дома в Алматинской области, найден в Алматы, сообщает zakon.kz

Жительница села Кайнар обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Стало известно, что подросток характеризуется, как непослушный, склонный к обману и бродяжничеству мальчик, убегавший из дома более 30 раз. За непослушание, кражи и различные нарушения он в 2017 году поставлен на учет группы ювенальной полиции ОМПС УП Карасайского района. Ювенальный суд вынес решение об определении подростка в специальную школу-интернат с особым режимом содержания., - рассказали в ДП области.

Сыщики обнаружили след беглеца на автовокзале Сайран в Алматы.

Выехав на место, по видеокамерам отследили его путь до улицы Розыбакиева, где и задержали. 20 января мальчика передали сотрудникам ювенальной полиции для определения в специальную школу-интернат с особым режимом содержания в ВКО, - добавили в полиции.