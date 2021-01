Казахстанец проиграл в бою с Нурмагомедовым

Это был дебютный поединок казахстанца Сергея Морозова в UFC, сообщает zakon.kz.

Он встретился в октагоне с представителем России Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба.

Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда, но был остановлен уже во втором, когда россиянин задушил казахстанского бойца.

Нурмагомедов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, Морозов потерпел пятое поражение.

Make that 13-0!



A sub win for @UmarNmgdv's UFC debut ????



[ LIVE NOW on #ESPNPlus | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/8HZrzl9orM