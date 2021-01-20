Казахстанец проиграл в бою с Нурмагомедовым

Это был дебютный поединок казахстанца Сергея Морозова в UFC, сообщает zakon.kz.
Он встретился в октагоне с представителем России Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба.
Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда, но был остановлен уже во втором, когда россиянин задушил казахстанского бойца.
Нурмагомедов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, Морозов потерпел пятое поражение.
Make that 13-0!— UFC (@ufc) January 20, 2021
A sub win for @UmarNmgdv's UFC debut ????
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