Казахстанец проиграл в бою с Нурмагомедовым

20 января 2021, 21:01
Фото: twitter.com/MMA DNA

Это был дебютный поединок казахстанца Сергея Морозова в UFC, сообщает zakon.kz.

Он встретился в октагоне с представителем России Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба.

Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда, но был остановлен уже во втором, когда россиянин задушил казахстанского бойца.

Нурмагомедов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, Морозов потерпел пятое поражение.


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