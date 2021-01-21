Летальность от коронавируса выросла в Казахстане

Минздрав РК предоставил статистику по смертям от коронавируса, передает zakon.kz.

За сутки от КВИ умерли 15 человек.

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 25 088 человек (13 445 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 737 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 351 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 298 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

Пневмония

На 19 января 2021 года зарегистрирован 131 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 120 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

заболевших - 47 115, случаев с летальным исходом - 547, всего выздоровели – 34 925 человек.