В Казахстане могут запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет. Сенат принял поправки в законодательство по вопросам дорожного движения, сообщает zakon.kz.

В законопроекте предлагается еще одна поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года.

В стране каждый третий автобус эксплуатируется свыше 20 лет. Этот показатель увеличивает количество ДТП, что приводит к тяжким последствиям для граждан, поэтому возникает необходимость в обновлении парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, - сказал депутат Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.