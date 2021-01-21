Будут ли штрафовать водителей с иностранными номерами за отсутствие документов 

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди рассказал, как будет работать полиция по новым поправкам в закон "О дорожном движении", передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании Сената депутат Бекболат Орынбеков озвучил несколько вопросов, касающихся изменений, по которым водителям теперь не нужно иметь при себе водительское удостоверение и документ о регистрации авто.

В случае с зарегистрированными автомобилями с иностранными номерами, по словам Калайчиди, новые нормы закона будут распространяться в полной мере. Водителям не нужно будет иметь при себе документы на авто.

Но если авто управляет иностранный гражданин, то тогда он является участником международного дорожного движения и обязан иметь при себе и водительское удостоверение, выданное в его стране, и документ на этот транспорт. Если этим транспортом управляет гражданин Казахстана, тогда ему не обязательно иметь водительское удостоверение, но при нем должно быть свидетельство регистрации данного транспортного средства, - пояснил он.

21 января Сенат принял поправки в законодательство о дорожном движении. Теперь водителям не нужно иметь при себе водительское удостоверение и документ о регистрации авто.

Тамила Языкова, Нур-Султан