Расстрелявший сослуживцев солдат получил 24,5 года строгого режима

Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима. Солдат-срочник признан виновным в расстреле своих сослуживцев в Забайкалье, сообщает zakon.kz.

По информации Mash, суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинов к 24,5 года строгого режима.

Шамсутдинов служил в воинской части N54160, во время одной из пересменок, 25 октября 2019-го, он убил восемь человек: четверых солдатов-срочников, двух контрактников и двух офицеров. Еще двоих ранил.

В суде он гражданские иски не признал и отказался от последнего слова.

Гособвинитель требовал приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы и выплатить семьям погибших сумму в размере 28 миллионов рублей. Суд удовлетворил иски частично. И дал солдату 24 года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Стрельба в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября 2019 года. В ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). В конце октября военный суд Читы арестовал Шамсутдинова на два месяца.

По данным Минобороны, причиной стрельбы мог стать нервный срыв у солдата-срочника из-за личных обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы. Отец Рамиля Салим Шамсутдинов обвинял следствие в желании скрыть дедовщину в воинской части. Старший лейтенант Даниил Пьянков унижал своих подчиненных. Брат Шамсутдинова Риян также рассказывал, что тот страдал от насилия со стороны других военнослужащих.

Комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а также подтвердила версию о повышенной психической нагрузке солдата. По данным военных психологов, Шамсутдинов обладал качествами лидера и способностью "физического воздействия на других", но был конфликтным и направлял оружие на сослуживцев.