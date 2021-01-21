Egov снова не работает 

В Казахстане опять не работает Egov. Об этом сообщают пользователи соцсети, передает zakon.kz.

Возникли технические проблемы с сетевым оборудованием, которые влияют на работу портала Egov. Специалисты занимаются устранением проблемы, - рассказали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Когда заработает сайт неизвестно.

7 декабря казахстанцы не могли воспользоваться услугами на сайте электронного правительства Egov.kz. Как пояснили тогда в "Национальных информационных технологиях", на сайте велись технические работы.

Обновленная информация: на 14:00 доступ к сайту Egov возобновлен.