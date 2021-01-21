Автор ролика с фламинго на Караколе снял новое видео

Автор нашумевшего видео о фламинго Азамат Сарсенбаев на этот раз запечатлел стаи лебедей и уток, поселившихся на озере Караколь, сообщает zakon.kz.

По информации "Лада", лебедей и уток на озере Караколь Азамат Сарсенбаев снял 20 января.

Автор ролика считает рациональным установить у водоема смотровые площадки, чтобы каждый мог наслаждаться таким зрелищем.

Слушать голоса такого громадного количества лебедей и уток на столь близком расстоянии - неописуемое удовольствие, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Ранее Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира. Он обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.