Бэби-бокс появился в Казахстане: первые итоги

На территории Енбекшиказахской многопрофильной больницы города Есик в конце 2020 года открылся первый в стране бэби-бокс. Он позволяет любой женщине оставить ребенка внутри специальной камеры в безопасных условиях. Кроме этого, сохраняется анонимность женщины — по периметру не установлены камеры видеонаблюдения. Оставленному ребенку будет сразу же оказана необходимая медицинская помощь. Решит ли это проблему большого числа брошенных детей, в том числе оставленных в мусорных баках младенцев, выяснял корреспондент zakon.kz.

Отношение к новшеству в Казахстане неоднозначное. Общественные и религиозные деятели, специалисты и волонтеры по-разному оценивают новую возможность, которую предоставляет бэби-бокс.

За несколько недель с момента установки первого объекта случаев сдачи новорожденных не было. Был один уточняющий звонок. Надо понимать, что беременность – вещь долгая, и подобные сложные решения "с кондачка" не принимаются, а вынашиваются несколько месяцев. Мы давно работаем с женщинами с нежелательными беременностями и активно взаимодействуем с кризисными центрами, поэтому можем выделить несколько причин, побуждающих женщин к отказу от ребенка. Это материальные проблемы, бытовое насилие, алкоголизм и наркомания, - рассказала одна из инициаторов работы установки бэби-боксов в Казахстане Индира Жакубекова.

В соседней России уже есть опыт работы бэби-боксов. За первые три года по всей России в бэби-боксы было положено всего 42 младенца. Из них 21 – в одном небольшом городе в Пермском крае. Как видим, массовым явлением это не стало. Что будет в Казахстане – пока предположить сложно.

Уменьшить число радикально решивших и решающих проблемы (сразу рожающих в выгребные туалеты и т.п.) не удастся. А увеличить число безымянных и безродословных отказников удастся благодаря бэби-боксам в разы, и это доказано. К тому же вместо укрепления прав детей мы лишаем их и родословной, и права знать о родословной, - выразила мнение в Facebook бывший руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.

Представители православной церкви сходятся на том, что бэби-боксы могут быть только частью комплексного решения проблем.

Дело спасения жизни - важное и необходимое дело. Кризис духовных ценностей порождает внешние житейские кризисы отдельных людей, семей, обществ. В похожем виде в дореволюционной России проект, подобный сегодняшним бэби-боксам, уже существовал при Московском императорском доме. Главное, чтобы эта возможность не провоцировала мамочек на отказ от ребенка. Поэтому с моей личной точки зрения такой проект возможен только в комплексе мероприятий, поддерживающих традиционные семейные ценности, - считает руководитель волонтерской группы "Милосердие" иерей Вячеслав Пугачев.

Общественный деятель, экс-депутат Мажилиса Бахыт Сыздыкова считает, что бэби-боксы не станут популярными, поскольку материнский инстинкт сильнее. Она вспомнила, как ей в мае 2020 года написала студентка с предложением взять ее еще не родившегося ребенка. На тот момент девушка скрывала свою беременность от работодателей и от родителей. История девушки была банальной – приехала в столицу из региона, начала встречаться с парнем, он "развел" ее на секс и, в итоге, бросил. Когда Бахыт спросила девушку про контрацепцию, она ответила, что парень обещал на ней жениться.

Она уши развесила, и случилось то, что случилось. Девушка мне написала и сказала, что по казахской традиции (аманатпен) хочет мне этого ребенка передать. Я, с одной стороны, обрадовалась, что она не выбросит малыша в "выгребную яму". А с другой стороны, я уверена, что ребенок должен воспитываться в родной семье. Мы все лето с ней переписывались, созванивались. Она твердо стояла на том, что откажется от ребенка, как только родит. Я убеждала, что все поменяется. Успокаивала её, даже зачитывала ей суры из Корана и постоянно была с ней на связи. И что вы думаете: осенью она рожает ребенка, прижимает его к груди, впервые кормит. В итоге она оставила ребенка. Более того, семья не отвернулась от нее, а приняла малыша. И работодатель ей помог. Этот случай подтверждает то, что таким людям прежде всего необходима моральная поддержка и от друзей, и от специалистов, и от старших товарищей, которые убедят в том, что выход есть всегда. И не нужно отказываться от ребёнка, - рассказала Бахыт Сыздыкова.

Сами инициаторы установки бэби-боксов не позиционируют бэби-боксы как альтернативу детдомам и варварским способам избавления от детей. Но считают их необходимым средством спасения детских жизней, потому что психологическая поддержка женщин в трудных ситуациях порой не достигает цели.

Для увеличения числа бэби-боксов от государства необходимо получить разрешение на место для бэби-бокса в государственных больницах, где имеются отделения детской реанимации. В частных клиниках их почти нет.

Но правительство пока не спешит поддерживать начинание. Госслужащие мотивируют отказ от поддержки дороговизной производства и установки таких объектов при, как они считают, их неочевидном полезном эффекте. Второй аргумент: рекомендации ООН - заниматься профилактикой случаев избавления от детей, а не установкой бэби-боксов.

Довод, который приводят чиновники – то, что из-за бэби-боксов нарушается право ребенка воспитываться в семье, знать своих родителей. Мы же считаем, что это право неосуществимо, если не соблюдено право на жизнь. Право на жизнь является главенствующим в этой системе, а не то, от кого он родился и какая у него фамилия. Эти вещи смущают наших чиновников. И чтобы сломать их предрассудки, нам предстоит еще долго работать, - пояснила Индира Жакубекова.

Споры вокруг проблемы идут достаточно оживленные. Почти все сходятся на одном: бэби-боксы хороши тем, что спасают детские жизни. Далее все упирается в детали. Радует то, что на сегодня в Казахстане существуют шансы спасти ребенка и без бэби-бокса.

Альберт Ахметов