Холодную воду отключат на день в пяти микрорайонах Алматы

21 января 2021, 19:29
Фото: Pixabay

23 января с 08:00 до 20:00 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов № 6, №9, №10, №10-А, №11, передает zakon.kz.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе, - сообщили в ГКП "Алматы Су".

Жителей попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.


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