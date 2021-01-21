Холодную воду отключат на день в пяти микрорайонах Алматы

23 января с 08:00 до 20:00 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов № 6, №9, №10, №10-А, №11, передает zakon.kz.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе, - сообщили в ГКП "Алматы Су".

Жителей попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.