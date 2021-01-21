Назначен новый руководителем аппарата Министерства национальной экономики РК

Приказом министра национальной экономики РК Джумабеков Арман Даирович назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.