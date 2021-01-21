Опубликовано новое постановление о карантине в Атырауской области

В Атырауской области усиливают ограничительные карантинные меры. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, сообщает zakon.kz.

Согласно тексту документа, с учетом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории Атырауской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения на территории региона до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ввести на территории области ряд ограничений. Акимату Атырауской области, акимам районов и города Атырау обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, - говорится в тексте.

Также запрещена деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Приостановить работы объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. Перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на дистанционную форму работы. За исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На дистанционную форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, - говорится в постановлении.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 января 2021 года.