Правила снятия пенсии на жилье объяснили казахстанцам

Опубликованы правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, утвержденные 21 января приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.
Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:
Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.
Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.
Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.
Потратить на ремонт можно только если ремонт проведен в рамках одного договора банковского займа.
Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.
Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.
Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше мораторий снимается.
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