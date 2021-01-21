Правила снятия пенсии на жилье объяснили казахстанцам

Опубликованы правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, утвержденные 21 января приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:

полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;

строительства индивидуального жилого дома, считая приобретение земли;

внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;

получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;

частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.

Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Потратить на ремонт можно только если ремонт проведен в рамках одного договора банковского займа.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.

Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше мораторий снимается.