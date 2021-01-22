Не пытайтесь избавиться от меня: Конор Макгрегор сделал заявление перед боем с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Я нокаутировал его в первый раз за 90 секунд. Исходя из своей подготовки и сил, я знаю, что в этот раз смогу сделать это еще раньше. Знаю, что его команда ставила мои кондиции под сомнение. Но я работал над ними. бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор

Он отметил, что собирается наносить сильные удары с самого начала. Также добавив, что хочет провести длинный и хороший бой.

У меня спрашивают, зачем я дерусь, ведь я богаче, чем Дана Уайт. Но не пытайтесь избавиться от меня. Деньги и пояса уходят. Я хочу сидеть с сыном и смотреть свои хайлайты. Хочу, чтобы эти хайлайты были как в кино. Конор Макгрегор

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.



