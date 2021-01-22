Британского певца обвинили в плагиате песни казахстанского рэпера

Британского певца, модель и композитора Зейна Малика обвинили в плагиате песни казахстанского рэпера Айдына Закарии, сообщает zakon.kz.

Экс-участник группы One Direction Зейн Малик недавно выпустил свой новый сингл Calamity.

По информации Super.ru, пользователи сразу заметили, что песня бойфренда и отца ребенка модели Джиджи Хадид очень напоминает трек "Танцуй" рэпера Айдына Закарии, известного как Масло Черного Тмина.

Эту песню артист официально разместил в 2018 году.

В комментариях под песней Закарии появились обвинения в плагиате в сторону Зейна: композиции действительно очень похожи, тем более если немного ускорить трек Малика.

Айдын Закария (Масло Черного Тмина) родился 14 июля 1995 года в Караганде.

Масло Черного Тмина "Плохой джаз" является первым релизом, который выходит в апреле 2018 году. EP "Agiss" исполнитель презентует общественности в августе 2018 года.