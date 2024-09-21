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Супермодель Джиджи Хадид отпраздновала четырехлетие дочери

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 07:30 Фото: Instagram/gigihadid
20 сентября Джиджи Хадид поздравила дочку с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Удивительно, но с момента рождения ребенка 29-летняя американская модель ни разу не показала лицо малышки. Да и в целом Джиджи очень редко постит свою дочь в соцсетях. Но по случаю праздника звезда подиумов поделилась на своей странице в Instagram атмосферой семейного события.

На фото маленькая Хай проводила время за водными развлечениями, верхом на лошади и получила в подарок торт с малышом Йодой из "Звездных войн".

"Хай – это самая большая радость и гордость моей жизни быть твоей мамой!!!! Спасибо за четыре лучших года моей жизни – ты напоминаешь мне жить на полную каждый день, самыми простыми и красивыми способами. Твои возможности безграничны, моя самая сладкая любовь!!!!" – написала звездная мама.

Родители маленькой именинницы разошлись в 2021 году. Несмотря на скандальный разрыв, они поддерживают хорошие отношения ради единственной наследницы. Поэтому британский певец пакистано-английского происхождения Зейн Малик также трогательно обратился к дочери.

"С днем рождения, самый важный человек в моей жизни, я люблю тебя больше, чем позволяют выразить слова, очень горд называть тебя своей дочерью... Благодарен за каждую секунду, которую я провожу рядом с тобой, ведь ты становишься таким невероятным человеком", – отметил экс-возлюбленный Джиджи Хадид.
День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 07:30

Фото: Instagram/zayn

Причиной развода послужили скандалы с тещей. Певец дрался с Иоландой Хадид и запирал ее в шкафу. Сейчас супермодель встречается с актером Брэдли Купером.

А на днях у российского актера Алексея Чадова родился второй ребенок.

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