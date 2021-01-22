Центр телемедицины Алматы круглосуточно оказывает помощь пациентам с КВИ

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил ряд объектов сферы здравоохранения, созданных с целью повышения качества и доступности медицинской помощи, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса сообщил о посещении Телемедицинского центра, семейно-врачебной амбулатории и реабилитационного центра, открытого в рамках ГЧП.

Одним из важнейших решений в борьбе с КВИ стало создание Телемедицинского центра. Посетил новую уникальную структуру. В период пандемии здесь оказывается дистанционная помощь пациентам с КВИ, — написал Б. Сагинтаев.

По его данным, 52 прошедших специальную подготовку медика круглосуточно посредством аудио- или видеосвязи анализируют состояние и консультируют пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сегодня лечение на дому проходят 816 человек. С 1 ноября прошлого года дистанционный мониторинг проведен для 3,7 тыс. горожан, находившихся на домашнем карантине.

Также аким Алматы Б. Сагинтаев рассказал о создании условий для оказания первичной медико-социальной помощи горожанам в шаговой доступности. Эта задача решается посредством открытия семейно-врачебных амбулаторий в микрорайонах, где поблизости нет поликлиник.

Так, открытая в 2020 году в Турксибском районе СВА "Алтай", оснащенная самым современным оборудованием, обслуживает 11 тыс. человек. За последние два года открыто 16 подобных СВА. В наступившем году планируется открыть еще 4.

Аким города Б. Сагинтаев также сообщил о расширении сети реабилитационных центров, которые создаются в том числе при участии частного капитала. В рамках ГЧП в прошлом году открыт многопрофильный центр "Аруана". Он рассчитан на 50 койко-мест, в том числе 41 место для восстановления инсультных, кардиологических и травматологических пациентов.