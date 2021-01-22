Львенка из гостиницы Шымкента передали в зоопарк

В активном поиске львенка принимали участие стражи порядка и местные жители, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, 21 января полицейские установили местонахождение львенка и благополучно передали его сотрудникам зоопарка.

19 января в Instagram было опубликовано видео, в котором гражданами был замечен львенок в гостинице. 20 января по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП ДП начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного Кодекса РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.