В гостинице Шымкента для развлечения содержали львенка

В одной из гостиниц Шымкента содержали львенка, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась на одной из страниц в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК ???? (@pomogi_zhivotnym)

Уже тошнит от безнаказанности, варварства, пошлости. Есть деньги, влияние, власть? Строй приюты, дома для одиноких стариков. Тебе честь и хвала будет в веках, - говорится в сообщении.

В департаменте полиции прокомментировали данную ситуацию.

20 января по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП ДП Шымкента начато досудебное расследование по статье 339 уголовного кодекса "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения". Обстоятельства произошедшего выясняются и продолжаются поиски по установлению данного львенка, - отметили в полиции.

В полиции также предоставили фото любителей экзотики.

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