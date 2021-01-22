Токаев поручил Цою держать эпидситуацию под жестким контролем

Глава государства принял министра здравоохранения Алексея Цоя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане.

Глава государства получил информацию об эпидемиологической обстановке в регионах, в том числе об усилении карантинных мер и имеющихся ресурсах национальной системы здравоохранения. Министр здравоохранения сообщил, что количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33 %, в реанимационных отделениях – 21 %.

Алексей Цой также отметил, что несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам.

Министр сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. Это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи. По данным профильного ведомства, построенные во всех регионах инфекционные больницы соответствуют международным стандартам и оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.