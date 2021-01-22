Главврач больницы и главбух осуждены за хищение 25 млн тенге

Вынесен приговор в отношении лиц, которые подозревались в хищении 25 млн тенге в областной детской больнице в Шымкенте, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Приговором Каратауского районного суда города Шымкент осуждены главный врач ГКП "Областная детская больница" Управления здравоохранения Туркестанской области Маймаков А.А. к лишению ограничения свободы сроком на 4 года 2 месяца (с учетом нахождения последнего с 15.01.2020 года под домашним арестом). Данияр Бигайдаров.

Также, по его информации, к ответственности привлечена главный бухгалтер учреждения.





Главный бухгалтер Нарбаева Б.Т., к лишению свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать должность материально ответственного лица в юридических организациях на 5 лет, с учетом применения статье 63 УК РК срок лишения свободы считается условным. Они подозревались в хищении более 25 млн тенге бюджетных средств, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан