В Алматы снижен тариф на теплоснабжение

В связи с ростом объема оказываемых услуг по факту 2020 года, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы снизил тариф на теплоснабжение для населения города на 3%. Сниженный тариф будет действовать с 1 февраля 2021 года, передает zakon.kz.

По информации ведомства, за счет снижения тарифа экономия для населения составит 552 млн тенге.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года ожидался плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако ДКРЕМ по Алматы провел работу по недопущению роста тарифа для населения путем снижения тарифа на энергоисточниках, в результате чего удалось оставить тариф в 2021 году для населения на уровне 2020 года без роста, - сообщили в Департаменте.

В свою очередь, для достижения вышеуказанных показателей, дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата Алматы.

Альберт Ахметов