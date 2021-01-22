На 28,6 млн тенге оштрафовали полковника Минобороны РК

Начальник направления Центра военных представительств Министерства обороны, полковник осужден к штрафу в размере более 28 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Приговором Военного суда Алматинского гарнизона осуждены бывший заместитель начальника Департамента - начальник управления по работе с кадрами Департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК полковник Байгазинов Ж.Ж. к ограничению свободы сроком на 5 лет, начальник направления (Сил Воздушной Обороны) Центра военных представительств Министерства обороны РК полковник Исмагулов М.А. - к штрафу в размере 28 630 000 тенге. Данияр Бигайдаров.

Также, по его словам, к ответственности привлечен командир взвода курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны РК старший лейтенант Жұмашев Е.Б. - к ограничению свободы сроком на 5 лет.

Согласно информации ведомства, они подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием в группе лиц по предварительному сговору денежными средствами в общей сумме 2 867 000 тенге других военнослужащих за осуществление их перевода в другие военные части РК.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан