Туркестанскую область заметает. На трассе застряли десятки авто

На трассе Шымкент-Туркестан столкнулись четыре автомашины, застряли десятки, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Туркестанской области, пострадал водитель "ВАЗ", которому оказали медицинскую помощь в районной больнице.

Из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором застряли десятки автомашин. Полицейские доставили людей в пункты обогрева, оказали помощь в отбуксировке автотранспорта, ликвидации затора и очистке дорог от снега, - добавили в ведомстве.

В Туркестанской области идет снегопад и дует сильный ветер, из-за чего затруднено движение автотранспорта.

На сегодня временно приостановлено движение на трассе Алматы-Ташкент-Термез, возле с. Шакпак-баба в Тулькубасском районе, на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ- 1, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32, Самара-Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района. Для очистки дорог от снега задействованы 49 единиц спецтранспорта на трассе республиканского значения и 44 единиц на дорогах областного значения, в том числе снегоуборочной техники.