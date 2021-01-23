В Краснодаре прогремел взрыв на цветочном рынке - есть пострадавшие

Взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона произошел на цветочном рынке в Краснодаре, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Взорвался баллон с газом. В результате два человека пострадали и один — погиб.

Из опасной зоны после инцидента было эвакуировано около 100 человек.

Судя по кадрам с места ЧП, после взрыва начался пожар. В ГУ МЧС сообщили, что площадь пожара оценивается в 150 квадратных метров.