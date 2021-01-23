В Акмолинской области столкнулись локомотив и легковушка

В Акмолинской области произошло ДТП с участием локомотива и легковушки, передает zakon.kz.

22 января в дежурную часть Есильского РОП поступило телефонное сообщение от неизвестного лица о том, что возле села Аксай Есильского района произошло ДТП. В ходе проверки установлено, что 34-летний водитель автомашины Mercedes, гражданин Турции, на 71 км а/д "Жаксы-Есиль-Бузулук" вблизи села Аксай Есильского района проехал на красный сигнал светофора на неохраняемом железнодорожном переезде. В результате чего 51-летний машинист маневрового локомотива совершил касательное столкновение с автомашиной. Пострадавших нет. пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что в отношении 34-летнего гражданина Турции сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 610 ч.1 УК РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".