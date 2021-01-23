Совещание по вопросам противодействия коррупции прошло в Акмолинской области

В областном центре под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось совместное с Антикоррупционной службой региона расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции по итогам 2020 года, участие в котором приняли руководители госорганов региона, акимы городов и районо.

В ходе выступления руководитель регионального Антикоррупционного ведомства Мурат Тюлеубаев сообщил о проведенной совместно с госорганами и общественностью деятельности в сфере противодействия коррупции в регионе.

Вместе с тем, спикер отметил, что в рамках реализации концепции "Слышащего государства" необходимо продолжить работу по открытию "Сервисных акиматов" в сельских населенных пунктах и кабинетов формата Open Space и фронт-офисов в госучреждениях, качественному проведению внутренних анализов коррупционных рисков и рассмотрению их результатов с привлечением общественности.

Кроме того, необходимо своевременно размещать сведения о выделяемых бюджетных средствах на Интерактивной карте открытых бюджетов с установлением эффективной обратной связи с населением, а также проводить широкую разъяснительную работу по популяризации данного проекта, - добавил он.

Отмечено также о снижении коррупционной преступности в регионе на более чем 10%, что свидетельствует об эффективности принимаемых превентивных мер по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры.

Особое внимание было уделено антикоррупционным новеллам, в том числе, важным законодательным изменениям, содержащимся в подписанном Главой государства Законе по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействию коррупции.

Также, на совещании были озвучены результаты мониторинга о состоянии коррупции в Казахстане по итогам 2020 года, проведенного независимой организацией Transparency Kazakhstan.

О результатах и перспективах работы проектного офиса "Ақмола – адалдық алаңы" доложил заместитель акима области, куратор проектного офиса Канат Идрисов, а также руководители местных исполнительных органов ответили на поставленные в ходе обсуждения вопросы.

Заслушав информацию, глава региона Ермек Маржикпаев поручил руководству подведомственных учреждений активизировать работу по устранению причин и условий коррупции, формированию антикоррупционной культуры среди населения, а также обеспечить из числа представителей активной общественности назначение руководителей проектных офисов "Адалдық алаңы" на районном уровне.

В рамках принятия мер по усилению борьбы с коррупцией, прежде всего, нужно придерживаться комплексного и скоординированного подхода. Достигнутые результаты прошлого года, в целом, хорошие, однако, впереди большой пласт работы, и только совместными усилиями мы сможем противостоять коррупции, - заключил руководитель региона.

В завершение совещания за значительный вклад в противодействие коррупции аким области Ермек Маржикпаев награжден Почетной грамотой Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, а также куратору проектного офиса "Ақмола – адалдық алаңы" Канату Идрисову вручено благодарственное письмо. Кроме того, положительно отмечена работа акиматов города Степногорска и Шортандинского района.