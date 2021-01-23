Опубликована статистика смертности от коронавируса и пневмонии за сутки 

Девять человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 25 983 человека (14 277 КВИ+ и 11 706 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 723 пациента, на амбулаторном уровне – 19 260 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов; на аппарате ИВЛ - 39 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения.