Можно ли через ЭЦП юридического лица подать заявку на снятие пенсионных накоплений

23 января 2021, 13:22
Фото: pixabay.com

Можно ли использовать ЭЦП юридического лица для подачи заявки на снятие пенсионных накоплений, рассказали в "Отбасы Банк", сообщает zakon.kz.

При подаче заявки можно использовать только ЭЦП получателя единовременной пенсионной выплаты. Юридические лица не могут участвовать в данной услуге, - сообщили в банке.

23 января заработал сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений. С начала приема заявлений заявки подали более 4 тысяч казахстанцев.

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