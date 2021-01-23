Подано свыше 11 000 заявок на получение единовременных пенсионных выплат

23 января 2021, 19:50
Фото: Instagram/otbasy_bank_kz

Свыше 11 000 казахстанцев подали заявки на получение единовременных пенсионных выплат, сообщает zakon.kz.

Данные на 19:00 23 января текущего года приводит пресс-служба Отбасы Банка, ссылаясь на работу онлайн-платформы enpf-otbasy.kz.

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение Банка нет.

Среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:

  • на погашение ипотечного займа;
  • полный выкуп жилья;
  • уступка пенсионных накоплений близким родственникам;
  • оформление ипотечного займа в Отбасы Банке на выгодных условиях.

Как показывает практика, наиболее выгодным вложением является оформление ипотечного займа, нежели погашение кредита.

Напоминаем, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, вам необходимо установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz. пресс-служба Отбасы Банка


Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.


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