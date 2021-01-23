Подано свыше 11 000 заявок на получение единовременных пенсионных выплат

Свыше 11 000 казахстанцев подали заявки на получение единовременных пенсионных выплат, сообщает zakon.kz.

Данные на 19:00 23 января текущего года приводит пресс-служба Отбасы Банка, ссылаясь на работу онлайн-платформы enpf-otbasy.kz.

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение Банка нет.



Среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:

на погашение ипотечного займа;

полный выкуп жилья;

уступка пенсионных накоплений близким родственникам;

оформление ипотечного займа в Отбасы Банке на выгодных условиях.

Как показывает практика, наиболее выгодным вложением является оформление ипотечного займа, нежели погашение кредита.





Напоминаем, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, вам необходимо установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz. пресс-служба Отбасы Банка

Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.