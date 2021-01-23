Подано свыше 11 000 заявок на получение единовременных пенсионных выплат

Свыше 11 000 казахстанцев подали заявки на получение единовременных пенсионных выплат, сообщает zakon.kz.
Данные на 19:00 23 января текущего года приводит пресс-служба Отбасы Банка, ссылаясь на работу онлайн-платформы enpf-otbasy.kz.
Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение Банка нет.
Среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:
Как показывает практика, наиболее выгодным вложением является оформление ипотечного займа, нежели погашение кредита.
Напоминаем, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, вам необходимо установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz. пресс-служба Отбасы Банка
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