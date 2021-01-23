Дороги на территории Алматинской области открыты для транспорта

На 16:30 23 января все дороги республиканского и областного значения на территории Алматинской области открыты для всех видов автотранспорта, сообщает zakon.kz.

Начиная с 22 января на территории сложилась тяжелая метеорологическая обстановка - снег и сильный ветер.

На дорогах заносы и плохая видимость. Дорожными службами во избежание несчастных случаев, было принято решение закрыть автодороги по нескольким направлениям Алматинской области, республиканского и областного значения.

На базе Департамента по ЧС Алматинской области создан оперативный штаб, на линии телефонных номеров 112 поступило более 4700 звонков различного характера, все вызова обрабатывались, при необходимости направлялись необходимые службы (спасательные подразделения, дорожные службы или МИО), для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки дорог или вызволения автомобилей из снежных заносов. Так, только на автодороге "Алматы-Кокпек-Коктал", на перевале Кокпек в снежном заносе застряли около 20 автомашин, из которых эвакуировали 30 человек, из них 6 детей (в селе Байсейт в 33 км). пресс-служба ДЧС Алматинской области

Вмести с этим, в ДЧС поступили несколько звонков, о том, что при выпасе скота, из-за плохой видимости не вернулись скотник, в Сарканском и Аксуском районах. Спасатели ДЧС провели поисково-спасательные работы, по итогам чего двое скотников (из Сарканского и Аксуского районов) были найдены живыми и невредимыми.

В сложную ситуацию попали любители подледной рыбалки. На озере Балхаш и на Капшагайском водохранилище спасатели оказали помощь, эвакуировав 12 человек с поверхности льда на берег.