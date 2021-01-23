Развлекательные заведения Алматы продолжают игнорировать карантин

Мониторинговыми группами в ходе рейдов продолжают выявляться нарушения ограничительных карантинных требований на объектах МСБ в разных районах города Алматы, сообщает zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов прокомментировал эти факты.

22 января 2021 года зафиксированы нарушение режима работы - в Бостандыкском районе рестобар "JAM" и бар "Camelot", а также несмотря на запрет работал ночной клуб "Queer".

В Алмалинском районе в баре "Пивная трапеза" персонал работал без масок и установлено превышение допустимых посадочных мест.

В Медеуском районе в баре "Hopersbar" выявлены нарушения карантинных мер.

Не смотря на запрет работали - компьютерный клуб в Турксибскиом районе по адресу Баймагамбетова 167; в Алмалинском районе компьютерный клуб "Razor", LotoCLUB по проспекту Абая 143, игровой клуб "Saebiz".

В Алатаускком районе в магазине "Алма-ата" отсутствовали дез.коврик у входа и разметка на полу, а покупатели были без масок; в магазине "Князь" покупатели были без масок; в магазине "Toimart" отсутствовали дез.коврик у входа и разметка на полу, не проводилась термометрия. В Алмалинском районе в магазине "7000 мелочей" персонал был без масок.

В Алатаускиом районе в АЗС "Газпромнефт" не проводилась термометрия, персонал работал со спущенными масками.

В Жетысуском районе в ломбарде "Золото Ломбард" отсутствовали дез.коврик и антисептик, сотрудники были без масок.

По всем нарушениям материалы переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы для возбуждения административных дел.

Субъекты предпринимательства будут привлечены к штрафу от 230 МРП, а физические лица в размере 30 МРП.