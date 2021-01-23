Протесты в России - фото с места событий

В России продолжаются акции протеста из-за задержания Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Большая часть столкновений пришлась на Москву.

Основные участники собрались на Пушкинской площади. Спустя несколько часов силовики площадь зачистили, выдавив протестующих.





Протестующие закидывали полицейских снежками, а ОМОН применял в ответ дубинки.

Во время столкновений из толпы в сторону полицейских распылили перцовый газ.

На Страстном бульваре в полицейских кидали петарды и обливали краской. Во время одной из стычек омоновец лишился шлема, и митингующие сыграли им в футбол.

Пострадало 39 силовиков, приводит данные РИА "Новости". СК РФ начал проверки по этому факту.

Было задержано около 15 несовершеннолетних, сообщила журналистам в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, самым маленьким из них было 9 и 12 лет.

Она отметила, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям. По словам Кузнецовой, они просто катались на метро, вышли поесть, увидели толпу людей и хотели посмотреть, что происходит. Детей уже забрали родители.

На данный момент известно, что участники несанкционированных акции в Москве перекрывают движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца.

Юлию Навальную, которую задержали ранее, уже выпустили из отдела полиции.

Общее количество участников, по данным МВД РФ составило около 4 тыс. человек. Агентство Reuters тут же превратило их в 40 тыс. участников.

А почему сразу не 4 миллиона? - сыронизировали в МИД России.

А официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что американским дипломатам придется объясниться из-за публикаций, в которых Посольство США в Москве "информировало" о месте и начале несанкционированных акций 23 января и об их маршруте.

Как отметили в министерстве, такие подробные данные не входят в рамки простой "заботы" о своих гражданах на российской территории.

Американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России, заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США, и несколько протестующих были убиты. Но эти события посольство США не комментировало.

Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.