Половые преступления будут расследовать женщины-следователи

Насилие на половой почве в отношении женщин и несовершеннолетних в Казахстане будут расследовать женщины-следователи, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил на заседании Коллегии МВД по итогам года министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.

Необходимо закрепить за этим направлением работы опытных ответственных работников, шире применять программу по защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфиденциальность персональной информации. Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев