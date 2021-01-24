За сбыт наркотиков в Сети будут давать пожизненное

За сбыт наркотиков через Интернет в Казахстане теперь можно получить пожизненное заключение, сообщает zakon.kz.

Об этом говорилось на заседании Коллегии МВД РК.

Склонение к потреблению наркотиков и их сбыт в Сети теперь относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Соответственно предусматриваются длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Законодательная баз уже переработана - упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ, введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности.

В ближайшее время будет принято постановление Правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

За 2020 год ликвидировано 7 нарколабораторий, из них изъято более 65 кг готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров, это 240 тысяч разовых доз, стоимость которых на "черном рынке" составляет около 1,8 млрд тенге. Изъято 96 кг синтетических наркотиков, что в десятки раз превышает показатели прошлого года, заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики. Удалено более 5 тысяч граффити-надписей с адресами таких сайтов.

В результате операции "Карасора" ликвидированы 62 плантации культивируемой конопли площадью 260 га в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях. Ликвидирована деятельность трех ОПГ.