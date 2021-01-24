20-летняя девушка умерла в актюбинском медцентре

Девушка умерла в медцентре "Алия" в Актобе. В ее смерти обвиняют врача-гинеколога, передает zakon.kz.

Как сообщает Timeskz.kz, врач не признает в суде своей вины в гибели 20-летней пациентки от анафилактического шока в Актобе.

Напомним, весной 2019 года в медцентр "Алия" обратилась 20-летняя Гульдана Нурмаганбетова. Она была замужем и полтора года не могла забеременеть. Через шесть месяцев лечения ей стали проводить процедуру гидротубации, чтобы узнать проходимость маточных труб. После этой процедуры Гульдане Нурмагамбетовой стало плохо. Пациентка скончалась от анафилактического шока, по факту ее гибели возбудили уголовное дело.

20 января в суде допрашивали врача-гинеколога Ольгу Ли-Ко-Шин-Феттер, которая проводила процедуру гидротубации. Она проходит обвиняемой по уголовному делу.

Врач объяснила суду, что во время гидротубации использовала препарат метрогил, как того требовали стандарты, разработанные медцентром "Алия". Ли-Ко-Шин-Феттер уверяла, что до этого пациентка 7 дней проходила лечение свечами, в состав которых входил метронидазол, и при этом аллергической реакции у пациентки не было. Метрогил тоже содержит в своем составе тот метронидазол. Однако после введения метрогила в маточные трубы, неожиданно возникла реакция организма женщины.

Она села на стул, чтобы одеваться, и я увидела, что ей становится плохо, она сползает со стула. Я стала звать на помощь. Забежали две акушерки, мы начали измерять давление, обеспечили подачу кислорода, давали дышать нашатырным спиртом. Принесли укладку по анафилактическому шоку, начали оказывать первую медицинскую помощь, но состояние Гульданы ухудшалось. Через время произошла остановка сердца. Начали проводить сердечно-легочную реанимацию, приехал реаниматолог-анестезиолог. Неоднократно вызывали скорую. Больше 40 минут ехала скорая. Она привезла с собой дефибриллятор, он не дал разряд с первого раза. Через время врачи констатировали смерть Гульданы, - рассказывала в суде Ольга Ли-Ко-Шин-Феттер.

По словам обвиняемой, аппарат для подачи увлажненного кислорода принесли из подвала, анестезиолога-реаниматолога в штате медцентра не было, дефибриллятором медцентр в то время тоже не располагал. Аллергическая реакция у пациентки возникла на препарат метрогил.

Я применяла препарат, который от меня требовала клиника. Я не согласна в том, что виновна в гибели пациентки, потому что в городе Актобе не только наша клиника применяла метрогил во время процедуры гидротубации. Запрета на применение этого препарата нет, - сказала подсудимая.

Вдовец Айдос Нурмаганбетов считает, что виновных в гибели его супруги трое.

Никому не желаю пережить ту боль, которую перенесла моя семья. 14 октября я был в этой клинике с 14:30 до 00:00. Когда случился инцидент, действовала не вся клиника, а только пять человек. Остальные сидели на рабочих местах или в своих телефонах, - рассказал он.

По его словам, "все видеоматериалы того дня отсутствуют по каким-то причинам на видеокамере медцентра".

Аптека клиники была пустая. Работники бегали, но кислородный баллон вынесли из подвала, дефибриллятора в медцентре не было… Мне непонятно, почему врач-гинеколог Алия Шангараева участвовала в экспертизе вскрытия моей супруги, она ведь первое время лечила ее в этом центре, - говорит вдовец.

Он отметил, что считает "первыми виновными клинику и ее главного врача".

Вторым виновным в гибели моей жены – врача-гинеколога Ольгу Ли-Ко-Шин-Феттер, потому что на ее руках погибла моя жена, - сказал он.

Третьей виновной в гибели супруги Нурмаганбетов считает медсестру, которая ввела Гульдане обезболивающее лекарство.

Я считаю, что несправедливо, когда один человек отвечает за это преступление… Но, решать, конечно, суду, - заключил он.