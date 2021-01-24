Назван способ снижения риска заражения COVID-19 в помещении

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о способе, с помощью которого можно снизить вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией в помещении, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что риск заражения коронавирусом выше в тех помещениях, в которых находится много людей и отсутствует хорошая вентиляция, поскольку в подобных местах концентрация углекислого газа слишком высока.

В связи с этим Комаровский рекомендовал не только чаще проветривать помещения или установить эффективные вентиляционные системы, но и приобрести специальные устройства, позволяющие измерять концентрацию CO2 в комнате.

Медик подчеркнул, что особенно важно установить такие датчики во всех общественных местах, а также в офисах и школьных классах.