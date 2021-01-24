Минздрав РК обновил данные по смертности от коронавируса

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 24 января предоставило Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, от COVID-19 за сутки скончались 6 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 2.

На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 6753 пациента, на амбулаторном уровне – 19 983.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 291 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 50;

на аппарате ИВЛ – 43.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 22 января зарегистрировано 110 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 94 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 47 421, случаев с летальным исходом – 552, всего выздоровели – 35 149 человек.