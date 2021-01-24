Порье победил нокаутом Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, сообщает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, соревнования впервые с марта 2020 года состоялись в присутствии зрителей.

Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2020 года россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, однако до сих пор владеет поясом в легком весе. Позднее Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.

Макгрегору 32 года. В предыдущий раз он выходил в октагон в январе 2020 года на турнире UFC 246. Тогда ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. До этого Макгрегор провел бой в октябре 2018 года против Нурмагомедова - россиянин победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде.

Порье проиграл Нурмагомедову в третьем раунде на турнире UFC 242 в сентябре 2019 года. В июне прошлого года американец победил новозеландца Дэна Хукера единогласным решением судей. Макгрегор и Порье встречались в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал американского бойца на второй минуте первого раунда.

Порье 32 года. На его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Макгрегор провел 27 поединков, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).